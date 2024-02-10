İşgalci İsrail Gazze'ye bomba yağdırıyor! Filistin resmi ajansı: 25 kişi şehit edildi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 127. gününde sürüyor.

İSRAİL, GAZZE'DE DÜZENLEDİĞİ SON SALDIRILARDA EN AZ 26 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri bombardımanını sürdüren İsrail'in son saldırılarında, en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail güçlerinin Gazze'nin Refah bölgesinin orta ve güney bölgelerine düzenlediği saldırılarda "25 kişinin şehit edildiği" ifade edildi.

İsrail ordusunun bölgedeki evleri hedef aldığı aktarılan haberde, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesi açıklarında ise İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir balıkçının da öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırılarda Nasr'da en az 11, Cenine'de de 3 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail güçleri ayrıca, Han Yunus'un doğusundaki yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula topçu ateşiyle saldırı düzenledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 947 Filistinli öldürüldü, 67 bin 459 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin Kızılayı, Gazzeli kız çocuğu Hind'i kurtarmaya giden ambulansın bombalandığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri bombardımanını sürdüren İsrail'in son saldırılarında, en az 26 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü, 3'ünü yaraladığı bildirildi.

05:21 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brasilia Büyükelçiliği bahçesinde "umut ağacı" dikme törenine katıldı.

04:14 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda en az 14 Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

03:27 ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlandığı iddia edildi.

03:11 İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki birkaç noktaya hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

03:01 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail ile Filistin arasında iki devletli bir çözümün bulunması konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını açıkladı.

02:12 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in Refah'a saldırısına ilişkin, buradaki 1 milyondan fazla kişinin tahmin dahi edilemeyecek boyutta acıya maruz kaldığını belirterek, "Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı." uyarısında bulundu.

02:04 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesinde 8'i sağlık personeli 17 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

01:50 İngiltere'nin başkenti Londra'da İçişleri Bakanlığı binası önünde toplanarak Başbakanlığa yürüyen öğretmenler, İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamlarına tepki gösterdi.

00:43 Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı düzenleme olasılığına ilişkin, "İnsanlık adına Gazze'deki sivillerin durumunu görün ve önemseyin." açıklamasında bulundu.