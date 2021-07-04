İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2021 Pazar / 24 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7002
  • EURO
    10,3238
  • ALTIN
    498.804
  • BIST100
    1376.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
Dünya

İşgalci İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 2 noktaya saldırı düzenledi.

AA4 Temmuz 2021 Pazar 00:21 - Güncelleme: 4 Temmuz 2021 Pazar 00:21
ABONE OL

Savaş uçakları, biri Gazze'nin güneyi, diğeri ise kuzeyinde olmak üzere Kassam Tugaylarına ait 2 noktayı füzelerle vurdu.

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait bir silah imalathanesi ile bir roket fırlatma rampasına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırının, Gazze'den İsrail'e "yanan balonlar" gönderilmesi nedeniyle düzenlendiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları 2 Temmuz'da da Kassam Tugaylarına ait bir noktayı vurmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.