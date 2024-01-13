İşgalci İsrail, Gazze'ye ölüm yağdırdı: Onlarca Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 99 gündür aralıksız devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarının 99. gününde, onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.



İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin haber ajansı WAFA'da son saldırılara ilişkin yer alan habere göre, Gazze şehrindeki ed-Derac Mahallesi'ndeki bir eve yapılan saldırının ardından, sivil savunma ekipleri, enkaz altından 20 Filistinlinin naaşını çıkardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta gerçekleştirilen top atışlarında yaralanan çok sayıda Filistinli ise Nasır Hastanesine getirildi.

İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güney ve doğu bölgelerine de hava saldırıları düzenledi.

Savaş uçakları ayrıca Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir çok mahalleyi hedef aldı. Yapılan saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi, onlarcası da yaralandı.

Saldılar sonrasında yıkılan binaların enkazından çıkarılamayan kayıp kişiler de bulunuyor.

Nuseyrat Mülteci Kampı'nın yanı sıra, Deyr el-Belah kenti, Megazi Mülteci Kampı ve Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi de yoğun bir şekilde hava saldırılarına maruz kaldı.

Devam eden saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'yle iletişim ve internet hizmetlerinde tamamen kesinti devam ediyor.

İsrail'in üç ayı aşkın süredir saldırdığı Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren iki Filistinli telekomünikasyon şirketi dün Gazze Şeridi'nin çoğu yerinde iletişim ve internet hizmetlerinde kesinti yaşandığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle 9 kez iletişim kesintisi yaşandı. Sabit hatlar, cep telefonu ve internet iletişiminin birkaç saat süreyle durduğu kesintilerin en uzunu 14 Aralık 2023'te 4 gün sürmüştü.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başvurusuyla, Gazze'de Filistinlilere soykırım yaptığı suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında (UAD) yargılanmaya başlanan İsrail'e destek açıklamasında bulunan Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinden yoğun tepki aldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Avukat-Arabulucu Zeki Arıtürk, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım davası nedeniyle panik halinde olduğunu söyledi.

İsrail'in yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde barınma, beslenme, güvenli bir bölge, sağlık desteği gibi hayati önem taşıyan ihtiyaçların yanı sıra aşıların da bulunmayışı Filistinli çocukların hayatını tehdit ediyor.

ABD'li kıdemli hukukçu ve avukat Diala Shamas, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhine talep ettiği ihtiyati tedbirlere hükmetmesi durumunda, bunun uluslararası toplum için bir test olacağını belirtti.

Afrikalı uzmanlar, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan davanın, "Küresel Güney"in Filistin'e desteğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarının 99. gününde, onlarca Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

06:35 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenlediği belirtildi.

04:59 Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Uluslararası Adalet Divanında (UAD) aleyhinde "soykırım" davası açılan İsrail'in, "insani yardım girişlerini Mısır'ın engellediği" yönündeki iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen mitingde Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin serbest bırakılması çağrısı yapılırken, "Esirleri evlerine geri getirin" sloganları atıldı.

03:25 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 4 bin askerin engelli hale geldiği belirtildi.

02:49 Fas'ta 56 kentte İsrail'in Gazze'de 3 ayı aşkın bir süredir devam eden saldırıları protesto edildi.

01:44 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, Gazze halkının zorla yerinden edilemeyeceğini ve evlerine geri dönebilmesi gerektiğinin altını çizdi.

00:32 Gazze'de görev yapan İngiliz doktorlar, başta meslektaşları olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için Londra'da düzenlenen anma törenine katıldı.

00:12 Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin "gönüllü göç" adı altında Filistinlilerin üçüncü ülkelere gönderilmesine ilişkin açıklamalarının alarm verici olduğunu belirterek, Gazze'nin demografik yapısını değiştirmeye yönelik tüm girişimlerin güçlü bir şekilde reddedilmesi gerektiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 708 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 343 Filistinli hayatını kaybetti.