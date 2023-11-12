İşgalci İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor! Hastaneleri hedef aldılar

İşgalci İsrail Gazze'ye saldırılarını 37. günde de aralıksız sürdürüyor. Gazze'deki Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırısı sonucu iki doktor hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi. Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:53 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün, Gazze'de Şifa Hastanesi'ndeki merkezleriyle irtibatının kesildiğini bildirdi.

04:29 Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.

03:10 Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

03:05 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri bir operasyonda iki İsrail askerini öldürdüğünü duyurdu.

02:43 İsrail ile Filistinliler arasında esir takasını ve Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmesini içeren bir anlaşmaya varılması için ABD ile Katar'ın arabuluculuğunda yoğun görüşmelerin yürütüldüğü iddia edildi.

02:06 Londra Metropolitan Polisi, kentte yapılan Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların katıldığı Ateşkes Günü törenleri kapsamında toplamda 126 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

01:42 İsrail'in Hayfa kentinde yaklaşık bin kadar gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto için bir araya geldi.

01:18 Fransa'nın Lyon kentinde aşırı sağcı grup ellerinde sopalarla Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi hafif yaraladı.

01:14 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 1 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

01:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Moritanya, Nijerya ve Suriye cumhurbaşkanları, Malezya ve Lübnan başbakanları ile Filistin'deki son durumun yanı sıra ikili ilişkileri görüştü.

01:07 Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde binlerce kişi Filistin halkıyla dayanışma ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

00:44 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yürüttükleri saldırıların sonunda Hamas'ın ardından Filistin Yönetimi'nin de Gazze'yi yönetmesine karşı olduğunu söyledi.

00:34 Binlerce İsrailli, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'de esir alınanların yakınlarına destek olmak için ülke genelinde gösteriler düzenledi.

00:17 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, "İsrailli esirler ve Hamas ilgili bilgi verin" çağrısıyla Gazze'ye havadan ilan attı. Han Yunus'taki Filistinliler, atılan ilanları okudu.

00:12 Filistin Kızılayı, 53 yardım tırının daha Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girdiğini duyurdu.

00:04 İsrail ordusunun Gazze'ye karşı saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediğine dair iddiaların ortasında İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri, ordunun sansürü nedeniyle hastaneye kaldırılan İsrailli askerlerin sayısı ve durumu hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.