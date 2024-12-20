İşgalci İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmayı sürdürüyor: Şehit sayısı 45 bin 206'ya yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 441 gündür aralıksız devam ediyor.

ŞEHİT SAYISI 45 BİN 206'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak, 45 bin 206'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 441 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 77 kişinin hayatını kaybettiği, 174 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 206'ya, yaralı sayısının da 107 bin 512'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Guilbeau, "Gaziler olarak sesimizi yükseltip 'Artık yeter' deme zamanı. Kongrenin şu anda yaptıklarından ülkemizi kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun bombardıman ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir bebeğin soğuk hava nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hamas, Gazze'deki soykırımı durdurması için uluslararası topluma İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 77 artarak, 45 bin 206'ya yükseldi.

Almanya'nın kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW), İsrail'in Gazze'deki soykırımını aklamak için çalışanlarına baskı yapması haber oldu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde Filistinlileri temsil eden avukat Profesör Chantal Meloni, Mahkemenin birçok yönden varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama emirlerinin uygulanmaması durumunda meşruiyetinin ciddi yara alabileceğini söyledi.

İngiltere Parlamentosundaki "Bağımsız İttifak" grubu milletvekillerinden Iqbal Mohamed, İngiliz hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki savaş suçlarına doğrudan ve dolaylı destek verdiğini belirterek "Korkarım ki bu savaş suçluları adalete teslim edildiğinde İngiliz hükümeti, bu suçlara ortaklık yaptığı için yargılanacak." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 19 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

05:00 İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

02:32 ABD'li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD'nin İsrail'e verdiği koşulsuz desteğe ilişkin "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." dedi.

01:08 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Uluslararası Af Örgütünün, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere soykırım uyguladığına dair raporuna "katılmadıklarını" bildirdi.

01:00 Hamas, İsrail askerlerinin ordunun Gazze'deki uygulamalarına ilişkin ifadelerini benzeri görülmemiş savaş suçlarının yeni kanıtı olarak değerlendirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 55 bin 28 Filistinli şehit oldu, 106 bin 962 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 811 Filistinli hayatını kaybetti.