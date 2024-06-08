İşgalci İsrail Gazze'ye saldırdı: 80 Filistinli şehit düştü

Filistin resmi ajansı WAFA'nın hastane yetkililerine dayandırdığı habere göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi çevresi, El-Megazi, Ez-Zevayide ve El-Bureyc mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 80 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.



Aksa Şehitleri Hastanesi'nin, sürekli ve gelişigüzel bombardımanlar sonucu art arda gelen ölü ve yaralılarla başetmekte büyük zorluk çektiği, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşadığı vurgulandı.



- İSRAİLLİ ESİRLERİN KURTARILMASI SIRASINDA 1 İSRAİL POLİSİ YARALANDI



Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, Gazze'deki İsrailli 4 esirin kurtarılması sırasında çıkan çatışmalarda 1 polisin ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlendiğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.



Daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 40 kişinin öldüğü bildirilmişti.

