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Dünya

İşgalci İsrail, gece gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan saldırıları sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'daki birçok beldeye düzenlediği baskınlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 06:23 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, gece gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Eriha kentinin güneyindeki Akabet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskınlarda İsrail askerleri, gece girdiği evlerden 9 Filistin vatandaşını beraberinde götürdü.

Askeri buldozerler eşliğinde yürütülen baskınlar kampta devam ediyor.

Yerel kaynakların aktardığına göre, el-Halil kentinin güneyindeki Beni Naim beldesindeki evlere girerek gece teftişleri yapan İsrail askerleri, beldeden 11 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yine benzeri baskınları Ramallah'ın kuzeybatısındaki Beyt Rima beldesine düzenleyen İsrail askerleri, buradan da 11 Filistinliyi gözaltına alarak ayrıldı.

Öte yandan Ramallah kenti ve el-Celzun Mülteci Kampı'nda İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı saldırılar, iki gösteriyle protesto edildi.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde, İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında çeşitli gerginlikler yaşandı.

  • Gazze saldırısı
  • İsrail baskınları
  • Filistin gözaltıları

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