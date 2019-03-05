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İşgalci İsrail güçleri 10 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gece düzenlenen baskınlarda 'terör eylemlerine karıştıkları' iddiasıyla 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

  • AA
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İSRAİL HAPİSHANELERİNDE 6 BİN FİLİSTİNLİ BULUNUYOR

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

SUÇ İSTİNADI BİLE OLMADAN TUTUKLULUK SÜRESİ 5 YILA UZATILABİLİYOR

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. 

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