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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 12 Filistinliyi zorla alıkoydu

İsrail güçlerinin, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA16 Mart 2021 Salı 15:43 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 15:43
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 12 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artık sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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