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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA22 Haziran 2020 Pazartesi 13:28 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:28
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarında Batı Şeria'da 16, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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