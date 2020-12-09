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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin'deki bölge halkına zulmetmeyi sürdüren İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA09 Aralık 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:50
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Tulkerm kentinden olmak üzere 18 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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