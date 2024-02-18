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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine yaptığı baskında 2 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

AA18 Şubat 2024 Pazar 16:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri 2 Filistinliyi daha katletti
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Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail askerlerinin Tulkerim Mülteci Kampı'nda öldürdüğü Filistinlilerin 19 yaşındaki Nebil Amir ile 36 yaşındaki Muhammed el-Avfi olduğu kaydedildi.

Açıklamada İsrail askerlerinin Avfi'nin cesedini henüz Filistinlilere teslim etmediği aktarıldı.

Saldırıda iki Filistinlinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise stabil olduğu ifade edildi.

Daha önce yapılan açıklamada, saldırıda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 2'sinin de yaralandığı belirtilmişti.

Son ölümle, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 397'ye yükseldi.

  • İsrail ordusu
  • Tulkerim baskını
  • batı şeria

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