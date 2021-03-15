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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 21 Filistinliyi zorla alıkoydu

İsrail güçleri, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:17
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Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda aralarında eski tutuklular ile çocukların da bulunduğu en az 21 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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