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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi katletti

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 3 Filistinliyi öldürdü.

AA25 Temmuz 2023 Salı 09:56 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi katletti
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Nablus'ta üç Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, yaşamını yitirenlerin kimliğinin henüz teyit edilmediği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu üç kişinin bir araçtan bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtıklarını ileri sürdü.

SİLAH VE ASKERİ TEÇHİZATIN ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, İsrail askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu saldırganların öldürüldüğü ve yanlarındaki silah ve askeri teçhizatın ele geçirildiği ifade edildi.

İsrail askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

  • İsrail güçleri
  • Batı Şeria
  • Nablus
  • Filistinli ölümleri

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