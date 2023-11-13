İşgalci İsrail güçleri 3 Filistinliyi yaraladı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, biri başından ağır yaralı olmak üzere Kalkilya Devlet Hastanesine 3 yaralının ulaştığı belirtildi.

Kalkilya sakinlerinden Yahudi yerleşim birimleri karşıtı aktivist Muhammed eş-Şeyh, AA muhabirine, İsrail güçlerinin akşam saatlerinde şehre baskın düzenlemesi üzerine kent sakinleriyle aralarında olaylar çıktığını söyledi.

Olaylar sırasında İsrail güçlerinin yoğun şekilde gerçek mermiyle ateş açması sonucu yaralananlar olduğunu ifade eden Şeyh, hala zaman zaman kent sakinleri ile İsrail güçleri arasında olayların yaşandığını ve baskının nedenini bilmediklerini kaydetti.

