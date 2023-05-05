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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 5 Filistinli yaralandı, onlarca kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

AA5 Mayıs 2023 Cuma 18:11 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri 5 Filistinliyi yaraladı
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Filistinliler, Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyt Decen, Beyta ve Karyut beldelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ayrım Duvarı'nı protesto etti.

Gösterilere katılanlar araç lastiklerini ateşe verdi; İsrail'in yasa dışı uygulamalarını ve ihlallerini kınadı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun göstericilere müdahalesi sırasında 5 gencin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını ve onlarca kişinin gazdan etkilendiğini belirtti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da ilk yardım ekiplerinin Nablus'a bağlı Beyt Decen ve Beyta'da göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği aktarıldı.

YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİ VE AYRIM DUVARI

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına ve Ayrım Duvarı'na karşı her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından Tel Aviv yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı.

Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

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