İşgalci İsrail güçleri, 500 küçük baş hayvanı alıkoydu

AA 25 Temmuz 2021 Pazar 18:17 - Güncelleme: 25 Temmuz 2021 Pazar 18:17

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail güçleri, güneydeki Hasbiya ilçesine bağlı Kefr Şuba beldesinde bir çobana ateş açtıktan sonra 500 küçük baş hayvanı alıkoyarak İsrail topraklarına götürdü.

Haberde, Lübnan'ın güneyinde İsrail'e sınır olan bazı köylerde sabah saatlerinden itibaren bir İsrail keşif uçağının uçuş yaptığına değinildi ancak ayrıntı verilmedi.

Lübnan milletvekili Kasım Haşim ise yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu olayın İsrail'in mükerrer saldırılarından biri olduğunu ve bunun saldırgan yapılarını kanıtladığını dile getirdi.

Haşim, çok sık yaşanan bu tür saldırılar ile provokatif eylemlere karşı hükümetin harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde şikayette bulunması gerektiğini kaydetti.

İsrail güçleri, 27 Haziran'da da yine Lübnanlı bir çobana ait 450 küçük baş hayvanı alıkoymuş, Birleşmiş Milletler Barış Gücünün (UNIFIL) arabuluculuğuyla 2 gün sonra hayvanları iade etmişti.