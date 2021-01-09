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Dünya

İşgalci İsrail güçleri 72 yaşındaki Filistinliyi darp etti

İsrail askerleri, Batı Şeria'da düzenlenen gösteri sırasında elinde bayrak taşıyan 72 yaşındaki Filistinli Süleyman el-Hezalin'i tartaklayarak yaraladı.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 09:28 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:28
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Yaşadığı olayın ardından AA muhabirine konuşan Hezalin, İsrail askerlerinin bir hafta önce yaraladığı Filistinli gencin yoğun bakımda kalmasına neden olan saldırıyı ve İsrail işgalini protesto etmek amacıyla barışçıl bir eyleme katıldığını söyledi.

Hezalin, askeri araca elindeki Filistin bayrağıyla çıktığını sonra İsrail askerlerinin kendisini tartaklayarak aşağıya ittiğini ancak diğer askerlerle çarpıştığını kaydetti.

Hastaneye kaldırıldığını ve durumu iyi olduğu için evine döndüğünü ancak sırtında ağrılar hissettiğini anlatan Hezalin, AA kameramanı tarafından olaya ilişkin alınan görüntülerde, yerde yatarken kelimei şehadet getirmesiyle de dikkat çekti.

İsrail askerlerinin 1 Ocak'ta Mesafir Yatta beldesinde bir eve düzenledikleri baskın sırasında boynundan vurdukları Filistinli Harun Ebu Aram (24) felç olmuştu.

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