İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi yaraladı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde çok sayıda Filistinli, her hafta cuma günü olduğu gibi Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösterilerine bu hafta da devam ederken, Gazze Şeridi'nde ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenlendi.

Batı Şeria'daki gösterilerde Filistinliler, Nablus'un doğusundaki Beyt Decn ve Karyut ile Kalkilya'ya bağlı Kefr Kaddum beldelerinde bazı toprakların Yahudi yerleşim birimi kurulması için el konulması tehlikesi altında bulunmasına tepki gösterdi.



İsrail güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve kauçuk kaplı metal mermilerle müdahale etti.

- İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi yaraladı

Kefr Kaddum Halk Direniş Komitesinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesinde 7 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığı, onlarca Filistinlinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.

Nablus'un güneyindeki Karyut beldesinde ise Filistinliler ile İsrail güçlerinin korumasındaki Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıktı.

Filistinli aktivist Beşar el-Karyuti, İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle onlarca kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini söyledi.

Beyt Decn beldesindeki gösterilerde de onlarca Filistinli gösterici göz yaşartıcı gazdan etkilendi, sağlık ekipleri söz konusu kişilere olay yerinde müdahale etti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma günü protestolar düzenliyor. İsrail askerleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen kimyasal madde katılmış pis kokulu suyla müdahale ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

- Gazze'deki gösterilerde 2 kişi yaralandı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ise Filistinliler, İsrail ile Gazze'yi ayıran çitlerin yakınında İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular ile Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterisi düzenledi.

İsrail güçleri, çitlere yaklaşan, lastik yakan ve Filistin bayrağı taşıyan göstericilere gerçek, kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 2 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Biri ayağından gerçek mermiyle, diğeri kauçuk kaplı metal mermiyle yaralanan 2 Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.