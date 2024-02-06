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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 1236 Filistinliyi alıkoydu

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te ocak ayında 1236 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA6 Şubat 2024 Salı 16:41 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs'te 1236 Filistinliyi alıkoydu
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Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da gerçekleştirdiği gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin ocak ayında Batı Şeria ve Kudüs'te 30'u kadın 73'ü çocuk 1236 Filistinliyi gözaltına aldığı, bunlardan gözaltı sayısı bakımından Kudüs'ün 309 kişi ile ilk sırada, El Halil'in 220 gözaltı ile ikinci sırada geldiği, kalanların Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinden olduğu belirtildi.

Ayrıca 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal atındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 6 bin 870'e yükseldiği ifade edildi.

Gözaltına alınanlardan 52'sinin gazeteci, 215'inin kadın, 400'den fazlasının çocuk olduğu, gözaltındakilerin bir kısmının daha sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde ise ocak ayı sonu itibariyle 9 bin Filistinli bulunduğu ifade edilen açıklamada, bu rakamın Gazze'den kaçırılarak İsrail askeri karargahlarında tutulan Gazzelileri içermediğinin altı çizildi.

Ayrıca İsrail hapishanelerindeki idari tutuklu sayısının 3 bin 484 olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında da artış yaşanıyor.

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