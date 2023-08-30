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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:25 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yer alan Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesinde 7 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

"Terör operasyonu" yapıldığı öne sürülen açıklamada, Tulkerem, El Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Eriha'nın çeşitli beldelerinde gerçekleştirilen baskınlarda da 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin Konsey Başkanı Murad İştivi'yi de gözaltına aldığı aktarıldı.

Açıklamada, İştivi'nin Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldesindeki evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin arama yaptığı ardından İştivi'yi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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