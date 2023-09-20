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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir okulu hedef aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli kız öğrencilerin eğitim gördüğü bir okula göz yaşartıcı gaz bombası attı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir okulu hedef aldı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Selfit'teki Karava Beni Hasan beldesine baskın düzenledi. Burada bazı Filistinlilere, "C" bölgesinde ruhsatsız inşa edildiği bahanesiyle yapılarının yıkılacağını bildiren ihtarname verildi.

Baskın sırasında, İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında olay çıktı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Karava Beni Hasan beldesindeki kız ilköğretim okuluna göz yaşartıcı gaz atması sonucu, onlarca öğrencinin boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Birkaç aydır, Batı Şeria'daki belde ve köyler, bölgedeki Yuhudi yerleşimcilerin yanı sıra İsrail güçlerinin düzenledikleri yoğun baskınlara ve saldırılara maruz kalıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

  • israil güçleri
  • batı şeria
  • gaz bombası

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