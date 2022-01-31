İşgalci İsrail güçleri bir Filistinli aileye daha evlerini yıktırdı

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:44 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:44

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan İseviyye Mahallesi'ndeki Ubeyd ailesine, yaklaşık 10 gün önce inşa halindeki evlerinin "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkılacağı ihtarında bulundu.



Bunun üzerine, yıkımın İsrail'e bağlı belediye ekiplerince gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık bedeli karşılama imkanı olmayan aile, sahip oldukları evleri kendileri yıkmak zorunda kaldı.



Ailenin büyüklerinden Ayiş Ubeyd, yaklaşık 5 ay önce kendi arsaları üzerinde iki oğlu için 200 metrekarelik iki ev inşa etmeye başladığını, ancak İsrail makamlarından inşaatın durdurulması ve yıkılmasına ilişkin tebligat aldıklarını söyledi.



İki evin de babadan dedeye ait bir arazi üzerinde yer aldığını belirten Ubeyd, Kudüslülerin işgale karşı varoluşsal bir mücadele içinde olduklarını, çadırda yaşasalar bile dimdik ayakta durmaları gerektiğini vurguladı.



- Sabah saatlerinde de yıkım vardı

Doğu Kudüs'ün güneyinde yer alan Cebel el-Mukebbir Mahallesi'nde de bu sabah benzer görüntü vardı.



Filistinli Şukeyrat ailesi İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyecekleri için sahip oldukları iki evi kendi elleriyle yıkmak zorunda kalmıştı.



- İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları



İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.



Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.



BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.



İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.



İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.