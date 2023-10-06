İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,594
  • EURO
    29,0941
  • ALTIN
    1614.01
  • BIST100
    8487.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi daha şehit etti
Dünya

İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi daha şehit etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

AA6 Ekim 2023 Cuma 00:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi daha şehit etti
ABONE OL

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Nablus'a bağlı Huvvara beldesinde bir evin etrafını sararak içeridekilere ateş açtı.

Askerler daha sonra bir yaralıyı evden çıkararak gözaltına aldı.

Saldırı, bir Filistinlinin, Huvvara'da İsrail aracına ateş açmasından yaklaşık bir saat sonra gerçekleşti.

Filistin Sağlık Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Huvvara'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Huvvara'daki Einabus kavşağı yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) saldırganın yerini tespit etmek için harekete geçtiği ifade edildi.

İsrail ordusu bugün, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tulkerem'de düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürmüş, 3 Filistinliyi yaralamıştı. Nablus'taki saldırıyla birlikte bir gün içinde öldürülen Filistinli sayısı 3'e yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.