İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1024
  • EURO
    29,5599
  • ALTIN
    1653.34
  • BIST100
    7675.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü
Dünya

İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 09:03 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi öldürdü
ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İşgal güçlerinin Cenin'e saldırısında başından, göğsünden ve karnından yaralanan Mustafa el-Kestuni (32) hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığında görevli, ismi belirtilmeyen 34 yaşındaki bir kadın çalışanın karnına ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada İsrail güçlerinin çok sayıda askeri araç ve buldozerle Cenin'e baskın düzenlediğini belirtti.

Tanıklar, onlarca Filistinlinin karşı koymaya çalıştığını ve Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasında çatışmaların çıktığını söyledi.

İsrail güçlerinin Cenin'in merkezinde bir fırını patlattıklarını aktaran görgü tanıkları, 2 Filistinlinin de gözaltına alındığını anlattı.

  • Cenin baskını
  • İsrail saldırısı
  • Filistin ölümü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.