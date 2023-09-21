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Dünya

İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında açtığı ateş sonucu bir Filistinli ağır şekilde yaralandı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 21:45 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze-İsrail sınırında İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise "Gazze'nin kuzeyinde çıkan olaylarda İsrail güçlerine ateş açan bir saldırgana askerlerin gerçek mermiyle karşılık verdiği" ifade edildi.

İSRAİL GÜÇLERİ GAZZE'DEKİ GÖSTERİCİLERE İHA İLE GAZ BOMBASI ATTI

Öte yandan İsrail güçleri, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere insansız hava aracı (İHA) ile gaz bombası attı.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını protesto etmek için 5 gündür İsrail sınırına yakın bölgelerde gösteriler düzenliyor.

Gazze'nin doğusunda gösterilerin başladığı günden bu yana İsrail ordusu, protestoculara müdahale için sınıra ağır silahlı birlikler ile keskin nişancılar konuşlandırıyor.

Gazze'deki gösterilerin üçüncü gününde 19 Eylül'de bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

YAHUDİ YERLEŞİMCİLERİN MESCİD-İ AKSA BASKINI

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, İbrani takvimine göre dini yılbaşı "Roş Haşanah Bayramı" bahanesiyle 17 Eylül'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi eşliğinde baskın düzenlemişti. İsrail polisi, baskın öncesi Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek bazı Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırmıştı.

Yahudi dini bayramları dönemi, İbrani takvimine göre yılbaşının kutlandığı "Roş Aşana Bayramı" ile 15 Eylül Cuma günü başladı. Yahudi bayramlarının art arda geldiği bu dönem, 8 Ekim'de sona erecek.

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