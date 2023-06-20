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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin evini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle buldozerlerle yıktı.

AA20 Haziran 2023 Salı 22:24 - Güncelleme:
İşgalci İsrail güçleri Filistinli bir ailenin evini yıktı
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Yıkılan evin sahibi Vafi et-Tavil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün Silvan mahallesinde ailesinden 15 kişinin yaşadığı evini yıktığını söyledi.

Tavil, "Evim iki katlıydı, her katı 80 metre kareydi. İşgal güçleri ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıktı." dedi.

Ailesinin son yıllarda mali usulsüzlüklere maruz kaldığını aktaran Tavil, yıkılan evinde 20 yıldır ikamet ettiğini belirtti.

Tavil, ailesinden 15 kişinin yaşadığının altını çizerek, "İsrail güçlerinin, belediyeye ait buldozerlerle eve baskın yapmasına şaşırdık. Bizi zorla evden çıkardılar." şeklinde konuştu.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, sık sık "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıyor.

İnsan hakları merkezleri, Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin her daire için on binlerce dolara mal olan yapı ruhsatı almakta ciddi zorluklar yaşadığını belirtiyor.

Filistin Ulusal Bilgi Merkezi verilerine göre, İsrail'in 1967'deki işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı evlerin sayısı 1900'ü geçti.

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