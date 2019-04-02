İşgalci İsrail güçleri Hamas yöneticisini gözaltına aldı
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Hamas yöneticisini gözaltına aldı.
- AA
Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince gözaltına alındı.
HASAN YUSUF SABAH SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Hamas yöneticilerinden Hasan Yusuf (59) sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Beytunya beldesindeki evinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
Eski Filistin Yasama Meclisi üyesi Yusuf, Hamas'ın Batı Şeria'daki önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor.
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