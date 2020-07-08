AA 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 16:23

İİT Filistin Temsilcisi Ruveydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs’ün Silvan mahallesinde bulunan konutunun yakınında Filistinlilere ait bir evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığı sırada evine baskın düzenlemeye kalkıştıklarını belirtti.



Ruveydi, İİT’nin Filistin Temsilcisi olduğunu, böylesi büyük bir uluslararası kuruluşun temsilcisinin evine baskın düzenlenemeyeceği, İsrail makamlarının bundan sorumlu olacağını vurguladıktan sonra İsrail güçlerinin geri çekildiğini aktardı.



İsrail güçlerinin ülkedeki Kovid-19 salgınına rağmen kutsal kentte yıkım ve gözaltı politikalarını sürdürdüğüne dikkati çeken Ruveydi, İsrail’in ihlallerine karşı çıkan her sesin susturulmaya çalışıldığını kaydetti.



- KUDÜS ŞERİAT MAHKEMESİ HAKİMİ GÖZALTINA ALINDI



Kudüs İslami Vakıflar Konseyi’nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, İsrail polislerinin Konsey’e bağlı Kudüs Şeriat Mahkemesi Hakimi Şeyh İyad El-Abbasi’yi gözaltına aldığını belirtti.



Aynı yetkili, İsrail polislerinin gözaltıya ilişkin herhangi bir gerekçe göstermediğini kaydetti.



Öte yandan İsrail polisleri, Kudüs'teki Arap Araştırmaları Derneği Harita Dairesi Başkanı Halil Et-Tüfekçi’yi de işgal altındaki Doğu Kudüs’te gözaltına aldı.

Tüfekçi'nin adının açıklanmasını istemeyen bir aile ferdi AA muhabirine, İsrail polislerinin Dahiyet El-Berid mahallesinde bulunan evine düzenlediği baskınla herhangi bir gerekçe göstermeden Filistinli uzmanı gözaltına aldığını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.