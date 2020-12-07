İşgalci İsrail güçleri yine sivilleri hedef aldı: 4 yaralı

AA 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:17 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:18

Yerel kaynaklar, İsrail'in "Mustaribin" olarak bilinen sivil giyimli operasyon birimi unsurlarının Doğu Kudüs'te yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği belirtti.

İsrail güçlerinin kamptaki bir eve yaptığı baskında kimlikleri açıklanmayan iki kardeşi gözaltına aldığı, bir diğer kardeşi ise gerçek mermiyle yaraladığı ifade edildi.

Kampta yaşayan Filistinlilerin taş atarak baskına tepki gösterdiği, İsrail güçlerinin ise gerçek mermiyle üç kişiyi daha yaraladığı dile getirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu ve Ramallah'taki bir hastanede ameliyata alındıkları kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.