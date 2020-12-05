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Dünya

İşgalci İsrail güçlerinin şehit ettiği 13 yaşındaki çocuk defnedildi

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gerçek mermiyle yaralandıktan sonra şehit olan 13 yaşındaki Filistinli Ali Ebu Aliyya dualarla toprağa verildi.

AA05 Aralık 2020 Cumartesi 14:56 - Güncelleme: 05 Aralık 2020 Cumartesi 14:56
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Ramallah Tıp Kompleksi önünden kaldırılan Ebu Aliyya'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından El-Mugayyer köyündeki kabristanlıkta defnedildi.

Filistin bayrakları ve direniş gruplarının flamalarının taşındığı cenaze töreninde İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar sloganlarla protesto edildi.

Törende Filistinliler ile köyün girişinde kontrol noktası kuran İsrail askerleri arasında olaylar çıkarken, İsrail askerleri Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün 13 yaşındaki Ali Eymen Ebu Aliyya'nın İsrail askerlerince karnından vurulduğunu ve hastenede yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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