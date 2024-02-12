İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 129. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN, GAZZE'NİN MISIR SINIRINDAKİ REFAH'A SALDIRILARINDA 100'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Refah'taki hastane yetkilileri, İsrail'in, Refah kentine düzenlediği saldırılarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yaralanan yüzlerce kişinin hastanelere ulaştığını belirtti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah şehir merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurdu.

Kuveyt Hastanesi Müdürü Suhayb el-Hıms ise hastanenin çok tehlikeli durumdaki yaralılarla dolu olduğunu, yeterli ilaç ve serum bulunmadığını ifade etti.

Yerel kaynaklar, savaş uçaklarının, yoğun topçu atışı ve savaş gemilerinin denizden yoğun ateşiyle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilmiş kişilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetti.

AB YÜKSEK TEMSİLCİSİ BORRELL, REFAH'A SALDIRMAMASI KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARDI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentinde 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiği söyledi.

Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının Brüksel'deki gayriresmi nitelikli toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin de toplantıya katılacağını ve Gazze'deki insani krizine ilişkin son durumun ele alınacağını belirten Borrell, şunları söyledi:

"Mısır sınırındaki durumdan çok endişeliyiz. İsrail tarafından yeni bir operasyon yürütülüyor gibi görünüyor. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, nereye tahliye edilebileceklerini söylemeden 1,7 milyon kişinin tahliye edilmesini istiyor."

Borrell hem kendisi hem de AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının dün birçok mesaj yayımlayarak İsrail'den Mısır sınırındaki Filistinlilere yardım girişini engellememesini istediklerini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Artık endişemizi ifade etmekten başka bir şey yapmalıyız. Artık birçok kişi İsrail'in eylemlerinin orantılı olmadığını, ölü sayısının kaldırılamayacak düzeyde olduğunu söylüyor. Dün ABD Başkanı Joe Biden bile söyledi. İsrail'in en büyük destekçisi, bunu kendisi de dile getiren Biden bile İsrail'in eylemlerinin orantısız olduğunu, ölü sayısının, sivil kayıpların sayısının inanılmaz olduğunu söyledi. Ama ben şunu soruyorum; sözler dışında başka ne yapabiliriz?"

- İSRAİL'E SİLAH SATIŞINI DURDURMA ÇAĞRISI



Bir gazetecinin "Peki eyleme geçmeye dair sizin bir öneriniz var mı?" sorusu üzerine Borrell, "AB, İsrail'e silah sağlamıyor. Başkaları sağlıyor. Eğer ölü sayısının çok yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, bunu az tutmak için yapabilecekleri bir şeyler vardır belki." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, şunları kaydetti:

"İsrail'e baskı yapmaya devam etmeliyiz. İnsani yardım aktörlerini desteklemeye devam etmeliyiz. İsrail, 1,7 milyondan fazla kişinin bulunduğu bir bölgeye saldırırsa insanlar duvara çarpacak. Kaçacak yerleri yok. Biliyorsunuz savaş olduğunda insanlar kaçar. Ancak Gazze'deki insanlar kaçamıyor. Kapılar kapalı. Hiçbir yere kaçamadan bombalanıyorlar."

AB Yüksek Temsilcisi ayrıca "İsrail hükümetinin UNWRA'dan kurtulmak istediği bir sır değil. Sadece şimdi değil, yıllar öncesinden bu böyle." değerlendirmesini yaptı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı 67 bin 984'e yükseldi

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 35 Filistinliyi gözaltına aldı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, 1,7 milyon Filistinlinin kaçacak yeri olmadığını, Refah'a saldırmasını engellemek için İsrail'e baskı yapmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi

Avustralya, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah kentine düzenlediği saldırılardan endişe duyduğunu bildirdi.

İsrail'in, uluslararası uyarılara rağmen saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ambulansların yaralıları taşıma konusunda yetersiz kaldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 4 ayı aşkın süredir devam eden saldırılarında evi yıkılan ve yaralanan Filistinli Eymen Ehil, "Ölüyoruz, sesimizi duyan yok" sözleriyle dünyaya seslendi.

Hamas, İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bu gece gerçekleştirdiği katliamın bölgede yürüttüğü soykırım ve zorla yerinden etme savaşının devamı olduğunu belirtti.

İsrail ordusu, 4 aydan fazla süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda iki askerinin daha öldüğünü duyurdu.

06:43 İsrail ordusu, 7 Ekim'de Hamas tarafından kaçırılan ve Refah'ta tutulan iki İsrailli Louis Hurr (70) ve Fernando Marman'ın (60) başarılı operasyonla kurtarıldığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze'nin Mısır sınırındaki Refah'a saldırılarında 100'den fazla kişi öldü

02:40 İsrail polisinin, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Aslanlı Kapı (Bab el-Esbat) yakınında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli bir genci ateş ederek yaraladığı bildirildi.

00:10 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarından kaçarak güneydeki Refah kentine sığınan 1,3 milyon kişinin gidecek güvenli bir yeri olmadığını ve korunmaları gerektiğini söyledi.

00:04 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

00:03 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Gazze'ye yönelik kararlarını ihlal ediyor gibi göründüğünü bildirdi.

- İSRAİL'DEN REFAH KENTİNE SALDIRI SİNYALLERİ



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, kara saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 4 Şubat'taki açıklamasında, Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini vermişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın 6 Şubat'ta siyasi kaynaklara dayandırdığı haberde, Refah kentinde operasyonlara başlamadan önce kentin tahliye edileceği belirtilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

- REFAH KENTİ



Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.