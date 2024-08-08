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Dünya

İşgalci İsrail Han Yunus'ta bir evi bombaladı: 5 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 5 Filistinli şehit düştü.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Han Yunus'ta bir evi bombaladı: 5 Filistinli şehit oldu
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Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara bölgesinde Filistinli "Ahmed" ailesine ait evin İsrail ordusu tarafından vurulması sonucu 5 kişinin şehit düştüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun saldırısına hedef olan evde büyük hasar meydana geldi.

- HAN YUNUS'TA YENİDEN ZORUNLU GÖÇ DALGASI

İsrail ordusunun devam eden saldırıları ve bazı bölgeler için yaptığı "tahliye" talepleri nedeniyle Han Yunus'un doğusunda yeniden büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor.

Han Yunus'ta daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, gün içinde yaptığı açıklamada pek çok beldeyi kapsayan geniş bir alanın daha tahliye edilmesi çağrısında bulunmuştu.

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