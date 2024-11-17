İSTANBUL 13°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2024 Pazar / 16 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Hasbaya bölgesine hava saldırısı düzenledi: 2 çocuk ve baba öldü
Dünya

İşgalci İsrail Hasbaya bölgesine hava saldırısı düzenledi: 2 çocuk ve baba öldü

Soykırımcı İsrail, Gazze ile beraber Lübnan'da da saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya bölgesine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişi de yaralandı.

AA17 Kasım 2024 Pazar 20:52 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Hasbaya bölgesine hava saldırısı düzenledi: 2 çocuk ve baba öldü
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Hasbaya bölgesindeki El-Mari beldesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ikiz oldukları belirtilen 2 çocuk ve babaları hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca, Ayta eş-Şab, Res el-Ayn, Sur, Harfa ve El-Cubeyn bölgelerine de saldırı düzenledi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 3 BİN 452 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 889'u kadın ve çocuk, 208'i sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 452 öldü, 14 bin 664 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ediyor. Birleşmiş Milletlerin verilerine göre, İsrail'in saldırıları sebebiyle Lübnan'da 1 milyon 400 binden fazla kişi yerinden edildi. Lübnan hükümeti ise yerinden edilen kişilerden 600 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.