İsrail'in 9 Aralık'ta Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından enkaza dönen Lazkiye Limanı temizleniyor ve gelecek hafta açılışının yapılması bekleniyor.
LAZKİYE LİMANI'NDA İSRAİL SALDIRILARINDAN ESER KALMADI
Suriye geçici hükümetinin, İsrail'in Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla enkaza dönen Lazkiye Limanı'nda başlattığı temizlik çalışmalarında sona gelindi.
Geçici hükümet, gemi ve tekne enkazını temizleyerek limanı yeniden hizmet verecek şekilde açmaya hazırlıyor. AA, devrilen rejim donanması unsurlarının enkazını ve limanın son halini havadan görüntüledi.
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