İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2024 Pazar / 14 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail hedefine ulaşamadı: Lazkiye Limanı için tarih verildi!
Dünya

İşgalci İsrail hedefine ulaşamadı: Lazkiye Limanı için tarih verildi!

9 Aralık'ta İŞGALCİ İsrail'in Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırısıyla hasar gören Lazkiye Limanı, temizlik çalışmalarının ardından hizmete açılıyor.

AA15 Aralık 2024 Pazar 23:05 - Güncelleme:
İşgalci İsrail hedefine ulaşamadı: Lazkiye Limanı için tarih verildi!
ABONE OL
İsrail'in 9 Aralık'ta Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırısının ardından enkaza dönen Lazkiye Limanı temizleniyor ve gelecek hafta açılışının yapılması bekleniyor.

LAZKİYE LİMANI'NDA İSRAİL SALDIRILARINDAN ESER KALMADI

Suriye geçici hükümetinin, İsrail'in Suriye'nin deniz filosuna yönelik düzenlediği hava saldırılarıyla enkaza dönen Lazkiye Limanı'nda başlattığı temizlik çalışmalarında sona gelindi.

Geçici hükümet, gemi ve tekne enkazını temizleyerek limanı yeniden hizmet verecek şekilde açmaya hazırlıyor. AA, devrilen rejim donanması unsurlarının enkazını ve limanın son halini havadan görüntüledi.

İşgalci İsrail yasadışı planı onayladı!

Suriye'nin uyuşturucu baronu Mahir Esed'in devasa üretim merkezi! Saklı villalar gün yüzüne çıktı

Şam'dan Libya'ya uzanan Jeopolitik harita... "Türkiye karşısında küçük bir ülke olacağız" itirafı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.