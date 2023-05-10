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Dünya

İşgalci İsrail iki Filistinliyi daha şehit etti

İşgalci İsrail kuvvetleri, Batı Şeria'nın Cenin kenti güneyindeki Kabatya beldesine düzenlediği baskın sırasında iki Filistinliyi şehit etti, bir kişiyi yaraladı.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail iki Filistinliyi daha şehit etti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, çok sayıda işgal gücü, Kabatya beldesine girerek batı mahallelerindeki evlere düzenledikleri baskınlarda aramalar yaptı, evlerin mobilyalarına zarar verdi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile onlara engel olmak isteyen Kabatya'daki Filistinli gençler arasında çatışmalar yaşandı. İsrail kuvvetlerinin bir araca yoğun bir şekilde ateş açması sonucu iki Filistinli hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Cenin Devlet Hastanesi Müdürü Visam Bekr, iki gencin şehit olduğunu, bunlardan Ahmed Cemal Tevfik Assaf Kumeyl'in Kabatya'dan, Verani Velid Ahmed'in ise Cenin kentinden olduğunu kaydetti.

WAFA'nın verilerine göre, yılbaşından bu yana Batı Şeria ve Gazze'de İsrail kuvvetleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son iki kişiyle toplam 127'ye yükseldi. Ölenler arasında 24 çocuk ve 6 da kadın bulunuyor.

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