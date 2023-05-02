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Dünya

İşgalci İsrail iki Filistinliyi tutukladı

İşgalci İsrail ordusu, abluka altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki sınırdan İsrail içlerine sızma girişiminde bulundukları iddiasıyla iki Filistinliyi tutukladı.

AA2 Mayıs 2023 Salı 01:13 - Güncelleme:
İşgalci İsrail iki Filistinliyi tutukladı
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İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "kısa bir süre önce İsrail ordusu askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınırda bulunan tel örgüleri aşarak İsrail topraklarına geçmeye çalışan iki şüpheliyi tutukladı" ifadeleri yer aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde silah olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin haklarında inceleme başlatılmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Pazar akşamı yine, İsrail güçleri tarafından tel örgülerden gizlice sızma girişimi sırasında iki Filistinlinin tutuklandığı duyurulmuştu.

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