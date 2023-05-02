İşgalci İsrail iki Filistinliyi tutukladı

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "kısa bir süre önce İsrail ordusu askerleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki sınırda bulunan tel örgüleri aşarak İsrail topraklarına geçmeye çalışan iki şüpheliyi tutukladı" ifadeleri yer aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde silah olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişilerin haklarında inceleme başlatılmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildiği belirtildi.

Pazar akşamı yine, İsrail güçleri tarafından tel örgülerden gizlice sızma girişimi sırasında iki Filistinlinin tutuklandığı duyurulmuştu.