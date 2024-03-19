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Dünya

İşgalci İsrail insani yardımlara eşlik edenlere saldırdı: 23 ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezinden kuzeyine insani yardımlara eşlik eden ekipleri hedef aldığı saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetti.

AA19 Mart 2024 Salı 23:44 - Güncelleme:
İşgalci İsrail insani yardımlara eşlik edenlere saldırdı: 23 ölü
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Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezindeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, yardımlara eşlik eden ekiplere İsrail ordusunun saldırısında 23 Filistinlinin öldüğünü aktardı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Aynı şekilde 29 Şubat'ta da Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi de yaralanmıştı.

  • İsrail ordusu
  • Gazze saldırısı
  • İnsani yardımlar

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