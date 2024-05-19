İşgalci İsrail kana doymuyor! Biri gazeteci onlarca Filistinli şehit oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 225. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GECE BOYU GAZZE'YE SALDIRILARINDA BİRİ GAZETECİ ONLARCA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve düzenlenen hava saldırısında 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Cibaliya el-Beled bölgesine düzenlediği bombardımanda gazeteci Abullah el-Neccar hayatını kaybetti.

Gazze kentinde Şahin Ailesi'ne ait eve hava saldırısı, Cibaliya, Beyt Lahiya ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki bölgelere ise yoğun topçu atışları sonucu Filistinlilerden ölenler ve yaralananlar oldu.

Refah kentinin kuzey, doğu ve orta kesimleri ve Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Beric Mülteci Kampı yine İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Gece saldırıları sonucu hayatını kaybeden gazeteci Abdullah el-Neccar'ın hayatını kaybetmesiyle, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusu tarafından hayatını kaybeden gazeteci sayısı 148'e yükseldi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

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