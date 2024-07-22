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Dünya

İşgalci İsrail kana doymuyor! Filistin'de şehit sayısı 39 bini geçti

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 290 gündür aralıksız devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce 'güvenli olduğunu' iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 10:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail kana doymuyor! Filistin'de şehit sayısı 39 bini geçti
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 290. gününde sürüyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 290 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL, "GÜVENLİ OLDUĞUNU" İDDİA ETTİĞİ BÖLGEDEKİ FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu.

Bölgede bulunan AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli bölge" olduğunu iddia ettiği yerleri bombaladı.

İsrail ordusunun saldırıları, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında düzenlenirken, binlerce sivil bombardıman altında bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Filistinlilerin ayrılmaya çalıştığı sırada, bölgeden dumanlar yükseldiği kadın ve çocukların çoğunlukta olduğu binlerce kişinin panikle sağa sola koşuşturduğu görüldü.

Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin bazılarının gözyaşlarına hakim olamaması kameraya yansıdı.

Tahliye için araç bulamayan aralarında kadın ve çocukların olduğu yüzlerce Filistinli, bölgeden yürüyerek ayrılmaya çalıştı.

Yaşlı bir Filistinlinin koltuk değnekleriyle yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalıştığı görüldü.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'un doğusundaki bölgelere sığınan Filistinlileri bu sabah göçe zorlamıştı.

Yerel kaynaklar, söz konusu bölgede yaklaşık 400 bin Filistinlinin bulunduğunu belirtiyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:19 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 6'ya, yaralananların sayısının da 89 bin 818'e yükseldiği kaydedildi.

14:15 İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarında Hamas tarafından esir alınan Alexander Dancyg ve Yagev Buchshtab'ın birkaç ay önce Han Yunus'taki saldırılar sırasında "yanlışlıkla" öldürülmüş olabileceklerini doğruladı.

14:06 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ancak bu sabah boşaltılmasını istediği bölgeyi Filistinli sivillerin göçü sırasında vurdu.

13:59 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da en az 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

13:38 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü ciddiye almasını istedi

12:35 İsrail askerleri, Kanada vatandaşını "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla" öldürdü

12:00 Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşüne ilişkin Avrupa Birliği'nin (AB) "tek ses olması" gerektiğini söyledi

11:44 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birliğin, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini belirten Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü desteklediğini belirterek, bakanların söylemin dışında neler yapılabileceğini tartışacağını bildirdi

11:00 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentine saldırısında 30 Filistinli hayatını kaybetti

10:55 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesinin ardından "Başkan kim olursa olsun İsrail, ABD'nin en güçlü müttefikidir." dedi

10:36 İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nde Birleşmiş Milletlere (BM) ait konvoya ateş açtığı, saldırıda bir araçta hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı bildirildi

09:39 İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgede "operasyon düzenleneceğini" açıklayarak Filistinlilerin derhal bölgeyi boşaltmasını istedi.
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