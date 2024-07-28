İşgalci İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 39 bin 324'e yükseldi

Soykırım İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 296. gününde sürüyor.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 39 BİN 324'E YÜKSELDİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 296 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 66 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 241 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324'e, yaralı sayısının da 90 bin 830'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılan İsrailli bakanlar, protesto edildi.

Filistinli ressam Ahmed Muhanna (38), İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının yol açtığı ağır şartları ve evlerini terk etmeye zorlananların yaşadığı sıkıntıları ifade edebilmek için yaptığı resimlerini "insani yardım malzemelerinin kutuları" üzerine çiziyor.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını görüşen Katar Emiri Al Sani ve İngiltere Başbakanı Starmer, çatışmaların bir an önce sona ermesi için uluslararası toplumun rolünü masaya yatırdı.

- İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin pek çok yerinde çevre kirliliği ve hijyen malzemelerine erişimin olmaması başta çocuklar olmak üzere Filistinliler arasında cilt hastalıklarının yayılmasına neden oluyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda yaralanan bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılardaki can kaybı, son 24 saatte 66 kişi artarak 39 bin 324 oldu.

Fas'ın batısındaki Kazablanka kentinde toplanan yüzlerce kişi, ABD'nin Gazze'ye saldırılarında İsrail'i desteklemesine tepki gösterdi; Filistinlilere uygulanan "soykırıma" son verilmesini istedi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea'nın, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını görüşmek üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği bildirildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na 24 saat içinde 4. kez baskın düzenlediği bildirildi.

ABD yönetimi, İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısını kınayarak, Hizbullah dahil İran destekli örgütler karşısında "İsrail'e her türlü desteğin verileceğini" bildirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, 11 kişinin ölümüne yol açan roket saldırısının gerçekleştiği işgal altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Mecdel Şems beldesini ziyaret etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bir Filistinliye ait inek sürüsünü çaldığı belirtildi.

28 TEMMUZ 2024 PAZAR

İsrailliler, Gazze Şeridi'nde ateşkes, esir takası anlaşması ve Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle ülke genelinde gösteriler düzenledi.

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 24 kişinin yaralandığı bildirildi.