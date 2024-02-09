İşgalci İsrail kana doymuyor! Refah ve Deyr el-Belah'a hava saldırısı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 126. gününde sürüyor.

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve orta kesimindeki Deyr el-Belah bölgesine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Refah ve Deyr el-Belah'a yönelik hava saldırılarında yerleşim yerlerinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınması sonucu 3'ü çocuk en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Refah'ta ayrıca evleri hedef alması sonucu es-Sayyid ailesinden 3, en-Nahhal ailesinden de 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bir anaokuluna düzenlediği saldırıda ise en az 5 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Ölen ve yaralananlar Deyr el-Belah'taki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 840 Filistinli öldürüldü, 67 bin 317 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:41 İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda en az 21 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca Filistinli de yaralandı.

05:03 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "çok abartılı" olduğunu belirterek, "Gazze'de açlıktan ölen pek çok masum insan var, bu son bulmalı." dedi.

04:41 Suudi Arabistan'da düzenlenen istişari Arap bakanlar toplantısında, İsrail saldırılarına maruz kalan "Gazze'de derhal ateşkes" çağrısında bulunuldu.

04:31 Filistin Kızılayı'na bağlı ambulans ekipleri, Gazze ve kuzey kentlerinden 60 kişiyi tahliye etti.

00:46 İsrail'in geçen çarşamba günü abluka altındaki Gazze Şeridi sahilinde bir tekneyi bombalaması sonucu hayatını kaybeden iki balıkçının cesedi Refah kentindeki sahile vurdu.

00:43 İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aynı aileden 3'ü Kanada vatandaşı 18 kişiyi alıkoyduğu belirtildi.

00:12 Suudi Arabistan'ın, 4 ayı aşkın bir süredir İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki durumu görüşmek üzere Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı bir istişare toplantısına ev sahipliği yapacağı belirtildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 708 Filistinli öldürüldü, 67 bin 147 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.