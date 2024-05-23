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Dünya

İşgalci İsrail kana doymuyor! Refah'a yeni asker gönderme kararı aldılar

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini açıkladı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
İşgalci İsrail kana doymuyor! Refah'a yeni asker gönderme kararı aldılar
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The Times of Israel'in haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.

İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi.

Gallant, ayrıca İsrail'in "esirlerin geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturmaya" çalıştığını da kaydetti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

  • İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
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