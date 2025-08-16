İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail Kassam'ın gazabına uğradı: Komuta noktası havaya uçtu
Dünya

İşgalci İsrail Kassam'ın gazabına uğradı: Komuta noktası havaya uçtu

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Gazze Şeridi güneyindeki bir işgalci İsrail komuta ve kontrol noktasını havan mermileriyle vurduğunu duyurdu. Soykırımcı İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 20:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail Kassam'ın gazabına uğradı: Komuta noktası havaya uçtu
ABONE OL

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile birlikte Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir İsrail ordusu komuta ve kontrol noktasını havan mermileriyle hedef aldığını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Kudüs Seriyyeleri mücahitleriyle ortaklaşa Han Yunus'un güneyinde, mahkeme kompleksinin yakınında bulunan düşman komuta ve kontrol noktasını birkaç havan mermisiyle bombaladı." ifadeleri yer aldı.

Saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmazken, İsrail ordusu da konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Uluslararası raporlara göre, İsrail yönetimi, Filistinli grupların saldırılarıyla ilgili insani ve maddi kayıplar konusunda medyaya sıkı bir askeri sansür uyguluyor.

Bu durumun, İsrail kamuoyunun moralini korumaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Filistinli gruplar, söz konusu operasyonların İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze'ye karşı yürüttüğü saldırılara verilen bir yanıt olduğunu vurguluyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarını hiçe sayan bu saldırılar, bölgede kitlesel ölümlere, açlığa, yıkıma ve zorla yerinden edilmeye yol açtı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in saldırıları sonucu bugüne kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 61 bin 827 Filistinli yaşamını yitirdi, 155 bin 275 kişi yaralandı.

Ayrıca 9 binden fazla kişinin kayıp olduğu Gazze'de, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve kıtlık nedeniyle 251 kişinin hayatını kaybettiği, bunlardan 108'inin çocuk olduğu belirtildi.

  • gazze
  • hamas
  • israil
  • kassam tugayları

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.