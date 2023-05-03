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Dünya

İki aydır alıkoyulmuştu... İşgalci İsrail Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek

İşgalci İsrail'in, Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci tarafından öldürülen 21 yaşındaki Filistinlinin cenazesini 2 ay aradan sonra yarın teslim edeceği açıklandı.

AA3 Mayıs 2023 Çarşamba 23:56 - Güncelleme:
İki aydır alıkoyulmuştu... İşgalci İsrail Filistinli gencin cenazesini yarın teslim edecek
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Filistin Sivil İşler Genel Kurulundan yapılan açıklamada,10 Mart'ta Yahudi bir yerleşimci tarafından öldürülen Filistinli Abdulkerim Bedii eş-Şeyh'in naaşının, yarın sabah Kalkilya kentinden teslim alınacağı kaydedildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre de İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant, Filistinlinin naaşının yarın teslim edileceğini doğruladı.

İsrail'in yaklaşık 2 aydır cenazesini alıkoyduğu Filistinli genç, 10 Mart'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kenti yakınlarında bir Yahudi yerleşimci tarafından vurularak öldürülmüştü.

İsrail'in 2015 yılından bu yana 137 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğu, 256 Filistinlinin de "Rakamlar Mezarlığı"na defnedildiği biliniyor.

İsrail, ailesine teslim etmediği Filistinlilerin naaşını, "Rakamlar Mezarlığı" adı verilen ve üzerinde isimler yerine yalnızca sayıların bulunduğu mezarlara defnediyor.

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