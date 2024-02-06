İşgalci İsrail katliama doymuyor! Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 123. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 27 BİN 585'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 978'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 123 gündür devam ederken, can kaybı giderek artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 107 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 978'e yükseldiği aktarıldı. İsrail ordusunun, ambulansların ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ve enkaz altında kalan Filistinlilere ulaşmasını engellediği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 858'e, yaralananların sayısı ise 66 bin 978'e yükseldi.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde bombardımandan kaçan sivillerin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırması halinde "modern tarihin en vahşi katliamının" yaşanacağını belirtti.

Kanada'nın British Columbia eyaleti Yükseköğretim Bakanı Selina Robinson, İsrail'in üzerine kurulduğu Filistin toprakları için yaptığı "işe yaramaz bir kara parçası" nitelendirmesine gelen tepkiler üzerine istifa etti.

04:02 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşla ilgili gelişmeleri ve çatışmanın bölgeye yayılmasını önlemeye yönelik çalışmaları görüştü.

02:55 Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in ocak ayında gazetecilere yönelik 135 "suç, ihlal ve saldırısının" gözlemlendiğini duyurdu.

01:45 Birleşmiş Milletler'de (BM) düzenlenen Sosyal Kalkınma Komisyonu 62. Oturumu'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği orantısız ve insanlık dışına varan saldırıları kabul edilemez bir gerçektir. Bu duruma kayıtsız kalamayız." dedi.

01:35 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne'ye son siyasi gelişmeler ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurma çabaları hakkında bilgi verdi.

01:07 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin ek finansman tasarısını onaylaması durumunda Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yapılan yardımı sona erdirilerek başka kurumlara aktarılabileceğini duyurdu.

00:58 İsrail hükümetinde Savunma Bakanı Yoav Gallant, Filistinlilere karşı ırkçı söylemiyle tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "güvenlik konusunda söz sahibi olmadığını" söylerken, Ben-Gvir, Gallant'ı 7 Ekim öncesinde Hamas'ın yıldırıldığı fikrini savunmakla suçladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 478 Filistinli öldürüldü, 66 bin 835 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 181 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.