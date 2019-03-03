İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,374
  • 6,1127
  • 222.905
  • 103.266
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgalci İsrail Kudüs'te bir Filistinliye evini kendi elleriyle yıktırdı

İsrail yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinliye, Mescid-i Aksa'nın güney yakasında yer alan Silvan beldesindeki evini kendi elleriyle yıktırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Vadi Hilve Bilgi Merkezine göre, Kudüs Belediyesi, yaklaşık 1 ay önce Bab el-Amud Mahallesi'ndeki evin sahibi Hüsam Muhammed el-Abbasi'ye, 14 gün içinde evini kendi eliyle yıkması için tebligatta bulundu.

Tebligatta Abbasi, evini kendisi yıkmazsa, yıkım ücreti olarak 80 bin şekel (yaklaşık 22 bin dolar) ödemek zorunda kalacağı yönünde uyarıldı.

Uyarı üzerine Abbasi, ailesinin barınma ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir yıl önce inşa ettiği 65 metrekarelik evini kendi elleriyle yıktı.

Kudüs Belediyesi, gerek inşaat ruhsatı vermeyerek gerekse ruhsatsız oldukları gerekçesiyle evleri yıkarak, Filistinlilerin Kudüs'te bina inşa etmesini kısıtlamaya çalışıyor. İsrail makamlarının, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bu yöndeki uygulamalarını artırdığı ifade ediliyor.

Peugeot´un en büyük aile otomobili 5008´i test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de istifa depremi

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

İşgalci İsrail'den Kudüs'te insanlık dışı müdahale

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Meteoroloji vatandaşları uyardı: Yoğun kar geliyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Kapıkule'deki tır kuyrukları bitiyor

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Rusya'dan ABD'ye sert 'Venezuela' çıkışı

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

Binali Yıldırım: İstanbul'da hepsi tek renk olacak

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

'FETÖ'nün de PKK'nın da inine girdik'

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı

Bakan Selçuk sevindiren rakamı paylaştı
 

POPÜLER HABERLER

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Endonezya denizaltılarını ASELSAN koruyacak

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Savaş gemileri peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Havuz makarnalarının farklı kullanım alanları

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

Hurda malzemelerden arazi aracı yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA