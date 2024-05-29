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Dünya

İşgalci İsrail, Lübnan sınırında tatbikat yaptı

İsrail, Lübnan sınırında 'savaş senaryosu' kapsamında tatbikat gerçekleştirdi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 17:05 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Lübnan sınırında tatbikat yaptı
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Golan Taburu kuzeyde savaş hazırlıkları kapsamında bir dizi uygulamayı tamamladı." denildi.

Açıklamada, Golan Taburu'nun "dört aydır savunma operasyonunda" olduğu ve Lübnan sınırındaki Hizbullah'a karşı "savunma, devriye ve pusu kurma" görevi üstlendiği kaydedildi.

Golan Taburu'nun geçen haftalarda "kuzeyde savaş senaryosuna hazırlık" amacıyla ve "Lübnan'a benzer şartlarda" hazırlık yaptığı ifade edildi.

Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışma halinde.

Bu çatışmalarda 320 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirildi.

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