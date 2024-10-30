İşgalci İsrail Lübnan'a bomba yağdırdı: 27 ölü

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere dün ve bugün düzenlediği saldırılarda toplamda 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'ın güneyine yönelik İsrail'in dün Sarafand beldesine düzenlediği saldırılar sonrası yapılan enkaz kaldırma çalışmalarında 15 sivilin cesetlerine ulaşıldığı, bunlar arasında Ali Hüseyin Halife adlı 6 aylık bir bebeğin bulunduğu aktarıldı.

İsrail'in güneydeki Sayda beldesinde gece saatlerinde iki konut binasına yaptığı saldırılar sonrasında 10 can kaybı ve 36 yaralı olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın Sur iline bağlı Ganduriyye beldesine gece saatlerindeki İsrail saldırısında ise iki kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam beldesine karadan sızma girişimi dahil başta olmak üzere birçok bölgeye havadan ve karadan saldırılar düzenlediği belirtildi.

- ⁠⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 792 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 792 kişi öldü, 12 bin 772 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.