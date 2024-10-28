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Dünya

İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırılarını aralıksız sürdürüyor

İsrail'in, Lübnan'a son 48 saatte 179, 8 Ekim 2023'ten bu yana ise 11 bin 340 hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

AA28 Ekim 2024 Pazartesi 21:11 - Güncelleme:
İşgalci İsrail, Lübnan'a hava saldırılarını aralıksız sürdürüyor
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 2 günde Lübnan'ın farklı bölgelerine yönelik 179 hava saldırısı gerçekleştirdiği aktarılan raporda, böylece İsrail'in 8 Ekim 2023'ten beri yaptığı hava saldırıların sayısının 11 bin 340'a çıktığı ifade edildi.

İsrail Lübnan'daki saldırıları sebebiyle ölenlerin sayısının 2 bin 710'a ulaştığı vurgulanan raporda, İsrail'in saldırılarında yaralananların sayısının da 12 bin 592'e yükseldiği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için açılan sığınma merkezleri sayısının da 1114'e ulaştığına işaret edilen raporda, sığınma merkezlerine şu ana kadar 189 bin 298 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bombardımanı nedeniyle göç dalgalarının sürdüğüne dikkat çekilen raporda, Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, 23 Eylül-28 Ekim tarihleri arasında Lübnan'dan Suriye'ye 518 bin 440 kişinin geçiş yaptığı ifade edildi.

Raporda, bunlardan 353 bin 410'unun Suriyeli ve 165 bin 30'unun da Lübnan vatandaşı olduğu belirtildi.

  • İsrail saldırıları
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